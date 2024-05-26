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Законодательство РК

Казахстанский тяжелоатлет стал чемпионом мира среди юниоров

Нурдос Сабыр , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 12:08 Фото: НОК РК
26 мая 2024 года представитель юношеской команды Казахстана по тяжелой атлетике Нурдос Сабыр стал чемпионом мира на турнире в Лиме (Перу), сообщает Zakon.kz.

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Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, ему не было равных в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма.

Второе место занял Валерик Мовсесян из Армении с 329 кг. Бекзод Гофиржонов (Узбекистан) показал третий результат – 324 килограмма.

В прошлом году Сабыр на чемпионате мира был вторым.

В активе команды Казахстана теперь две награды. Ранее "серебро" завоевал Акжол Курманбек в категории до 67 килограммов.

На Кубке мира Challenge Cup в Болгарии Казахстан завоевал три медали: две золотых и одну бронзовую.

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