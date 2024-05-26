Казахстанский тяжелоатлет стал чемпионом мира среди юниоров
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, ему не было равных в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма.
Второе место занял Валерик Мовсесян из Армении с 329 кг. Бекзод Гофиржонов (Узбекистан) показал третий результат – 324 килограмма.
В прошлом году Сабыр на чемпионате мира был вторым.
В активе команды Казахстана теперь две награды. Ранее "серебро" завоевал Акжол Курманбек в категории до 67 килограммов.
На Кубке мира Challenge Cup в Болгарии Казахстан завоевал три медали: две золотых и одну бронзовую.