Казахстанский тяжелоатлет стал чемпионом мира среди юниоров

26 мая 2024 года представитель юношеской команды Казахстана по тяжелой атлетике Нурдос Сабыр стал чемпионом мира на турнире в Лиме (Перу), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, ему не было равных в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма.

Второе место занял Валерик Мовсесян из Армении с 329 кг. Бекзод Гофиржонов (Узбекистан) показал третий результат – 324 килограмма.

В прошлом году Сабыр на чемпионате мира был вторым.

В активе команды Казахстана теперь две награды. Ранее "серебро" завоевал Акжол Курманбек в категории до 67 килограммов.

На Кубке мира Challenge Cup в Болгарии Казахстан завоевал три медали: две золотых и одну бронзовую.