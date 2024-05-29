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Опубликован список звезд европейских топ-лиг

Футбол Сборная Европы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:45 Фото: Instagram/EURO2024
Составлен список символической сборной нынешнего сезона, куда вошли именитые футболисты из ведущих европейских чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

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В данный состав звезд сборной Европы вошли известные футболисты, играющие на 4-х позициях. Основным вратарем назначен Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ).

В обороне стоят Йозуа Киммих ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Алессандро Буонджорно ("Торино") и Алекс Гримальдо ("Байер").

В полузащите сборной топ-лиг фигурируют: Букайо Сака ("Арсенал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Родри ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

В нападение отправлены: Харри Кейн ("Бавария") и Серу Гирасси ("Штутгарт").

Между тем, сборная Казахстана по футболу готовится к новому сезону в Лиге наций. 28 мая Магомед Адиев определился с составом на контрольные матчи с Арменией и Азербайджаном. 

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