Опубликован список звезд европейских топ-лиг
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В данный состав звезд сборной Европы вошли известные футболисты, играющие на 4-х позициях. Основным вратарем назначен Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ).
В обороне стоят Йозуа Киммих ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Алессандро Буонджорно ("Торино") и Алекс Гримальдо ("Байер").
The highest rated players in Europe's top five leagues this season 👀📈— ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2024
(h/t @WhoScored) pic.twitter.com/GnAEqR5JaP
В полузащите сборной топ-лиг фигурируют: Букайо Сака ("Арсенал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Родри ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).
В нападение отправлены: Харри Кейн ("Бавария") и Серу Гирасси ("Штутгарт").
Между тем, сборная Казахстана по футболу готовится к новому сезону в Лиге наций. 28 мая Магомед Адиев определился с составом на контрольные матчи с Арменией и Азербайджаном.