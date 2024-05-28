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Магомед Адиев определился с составом на матчи с Арменией и Азербайджаном

Футбол Состав сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 17:43 Фото: Instagram/kff_team
28 мая главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев назвал окончательный список игроков, которые сыграют в предстоящих товарищеских встречах с Арменией и Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

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В свой список российский специалист включил 27 игроков. Магомед Адиев пригласил в состав казахстанской дружины ряд новых футболистов, но есть также и изменения. На предстоящих товарищеских играх не будет лидера команды – Бахтиера Зайнутдинова.

Таким образом, окончательный состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Краткосрочный УТС казахстанской сборной стартует 2 июня на центральном стадионе Алматы. После этого наши футболисты проведут два товарищеских матча на выезде.

Сначала 7 июня мы сыграем против Армении (начало в 21:00), а 11 июня пройдет встреча с Азербайджаном на нейтральном поле в Венгрии (начало в 19:00).

Последнюю свою игру команда Казахстана проводила 22 марта, когда в Афинах разгромно проиграла Греции (0:5), в рамках полуфинала плей-офф Лиги Наций.

Будущий сезон Лиги наций подопечные Магомеда Адиева начнут матчем против Норвегии, который пройдет 6 сентября в Астане. 

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