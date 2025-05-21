Главные звезды "Барселоны" и "Реала" не попали в список сборной Европы
Популярное издание The Athletic выдало свою версию символической сборной Европы нынешнего сезона, которая на данный момент выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал").
Защитники: Нуну Мендеш и Ашраф Хакими (оба ПСЖ), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Алессандро Бастони ("Интер").
European Men's Team of the Season 2024/25— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 20, 2025
🧤 Thibaut Courtois
🛑 Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Virgil van Dijk, Nuno Mendes
🪄 Vitinha, Pedri, Declan Rice
⚽️ Mohamed Salah, Ousmane Dembele, Raphinha#TAFCAwards25 pic.twitter.com/2E7qJXcUP2
Полузащитники: Деклан Райс ("Арсенал"), Витинья (ПСЖ) и Педри ("Барселона").
Форварды: Рафинья ("Барселона"), Усман Дембеле (ПСЖ) и Мохамед Салах ("Ливерпуль").
Не оказалось в списке лучших футболистов Европы Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе.
Между тем в ночь на 22 мая состоится один из трех финалов нынешних еврокубков. В испанском Бильбао титул Лиги Европы УЕФА разыграют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".