Роналду получил неделю отпуска перед началом Евро-2024

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не примет участия в подготовительном процессе к чемпионату Европы 2024 года, в ходе которого запланирована товарищеская игра 4 июня против команды Финляндии, сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб сборной Португалии во главе с бельгийцем Роберто Мартинесом дал одну неделю отдыха своему лидеру и капитану саудовского клуба "Аль-Наср", передает O Jogo.

Также небольшой отпуск в 7 дней получил Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"). После короткого тайм-аута оба футболиста 8 июня присоединятся к основному составу сборной Португалии.

Фото: Instagram/rubendsneves

Перед стартом Евро-2024 португальская дружина проведет еще два товарищеских матча, против сборных Хорватии (8 июня) и Ирландии (11 июня).

Нынешний чемпионат Европы пройдет в Германии, с 14 июня по 14 июля. Команда Португалии попала в подгруппу F, где сыграет с Чехией (18 июня), Турцией (22 июня) и Грузией (26 июня).

Перед поездкой на Евро-2024, Роналду сыграл в финале Кубка Короля Саудовской Аравии, где его команда проиграла "Аль-Хилялю" в серии пенальти со счетом 5:4, а сам португалец в расстроенных чувствах заплакал на поле.

Будущие состязания на футбольных полях Германии станут для Криштиану рекордными в его карьере.