Роналду заплакал после поражения в финале Кубка Короля

Португальская звезда саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду не смог сдержать своих эмоций и расчувствовался после неудачи в финале Кубка Короля против "Аль-Хиляля", сообщает Zakon.kz.

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Данный эпизод произошел после финального свистка, когда команда Роналду проиграла, а сам 39-летний футболист упал на газон и начал плакать. Одноклубники португальца попытались поддержать своего капитана.

Счет в матче открыл форвард "Аль-Хиляля" Александр Митрович. За две минуты до финального свистка равновесие восстановил игрок "Аль-Насра" Айман Яхья.

Основное время поединка закончилось с результатом 1:1. А в дополнительных экстра-таймах команды также не выявили победителя, в серии послематчевых пенальти сильнее оказался футболисты "Аль-Хиляля" – 5:4.

Нельзя не отметить, что в этой встрече арбитр показал три красные карточки. Две из них в активе игроков "Аль-Хиляля", отличились голкипер Давид Оспина и защитник Калиду Кулибали. В составе "Аль-Насра" был удален Али Аль-Булайхи.

За день до финала Кубка Короля Роналду был награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии.