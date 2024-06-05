Герой Кубка России присоединился к сборной Казахстана

Автор победного гола в недавнем финальном матче Кубка России, защитник "Зенита" Нуралы Алип прибыл в Алматы для участия в сборах казахстанской дружины к товарищеским матчам с Арменией и Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы КФФ, 4 июня футбольная сборная Казахстана начала подготовку к играм против Армении и Азербайджана. Учебно-тренировочный сбор проходит на Центральном стадионе Алматы.

В списке приглашенных футболистов числится и главная звезда решающего матча Кубка России-2024 Нуралы Алип.

На две предстоящие игры казахстанскую команду готовит исполняющий обязанности главного тренера Руслан Балтиев. А новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым приступит к работе после товарищеских игр.

В составе нашей сборной произошло несколько изменений. Вместо Адильхана Добая, получившего травму колена, прибыл Михаил Габышев. Также на алматинском УТС не увидим Ислама Чеснокова (травма ноги), Александра Зуева и Бекхана Шайзада (оба ОРВИ).





Фото: Instagram/kff_team

В качестве третьего вратаря из "Кайрата" приглашен Данил Устименко. Товарищеский матч с Арменией состоится 7 июня на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна (Ереван), а поединок с Азербайджаном запланирован на 11 июня в венгерском городе Сомбатхей.

Что касается Нуралы Алипа, то он 2 июня помог питерскому коллективу сотворить историю российского футбола. Спустя мгновение на торжественном праздновании Кубка России на голову казахстанского защитника упала массивная крышка завоеванного трофея.

Вечером 4 июня Алип с своими коллегами на Центральном стадионе поддержал женскую сборную Казахстана, которая обыграла футболисток Армении (4:1) в матче отборочного этапа к Евро-2025.