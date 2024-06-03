На голову Нуралы Алипа упала массивная крышка Кубка России

Вечером 2 июня во время празднования очередного титула в российском футболе защитник "Зенита" Нуралы Алип разбил себе голову крышкой от Кубка, когда поднимал трофей над головой, сообщает Zakon.kz.

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Данный эпизод случился после победы в финальном матче Кубка России, где "Зенит" переиграл "Балтику" из Калининграда со счетом 2:1. Во время церемонии празднования игрок сборной Казахстана и автор победного гола поднял над головой тяжелый трофей, и в этот момент крышка Кубка упала футболисту на голову. Врачи питерского клуба сработали оперативно, перемотав голову игроку эластичным бинтом.

Фото: telegram/fczenit

Немного ранее Алип сам чуть не разбил трофей, уронив его на газон московского стадиона "Лужники".

"Это какое‑то чудо, сам в шоке. Перед матчем Анюков говорил, что это мой последний шанс в сезоне забить гол, давай, забивай. Он верил до конца в меня. В середине второго тайма у нас как будто открылось второе дыхание. Мы дожимали и забили свой гол. В футболе нет мелочей, надо относиться к сопернику с уважением. "Балтика" также могла выиграть, они заслужили это, но Бог хотел, чтобы мы победили. Спасибо тренеру, что после перерыва не поменял меня. Чувствую себя нормально, несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так. Я счастлив". Нуралы Алип

После празднования Кубка России казахстанскому футболисту должны были наложить швы на рану.

"Думал, что крышка идет вместе с кубком, а она не была закреплена и упала. Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет струей. Пришлось сесть на землю, было очень больно. Сейчас пойду зашивать. Даже когда с Торопом столкнулись, не такой удар был. Рана 4-5 сантиметров". Нуралы Алип

Это не первый случай, когда Нуралы Алип отметился своей головой. 15 мая в матче за выход в финал Кубка России Нуралы Алип разбил лицо вратарю ЦСКА – Владиславу Торопу.

А накануне экс-игрок алматинского "Кайрата" забил свой первый гол за "Зенит", что принесло победу в финале Кубка России. Это был 62-й матч за питерскую дружину.

Позже, 13 июля, клуб с берегов Невы сыграет с "Краснодаром" за Суперкубок России.