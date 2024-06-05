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Финансовым скандалом может обернуться переход Мбаппе в "Реал"

Футбол Долг Зарплата, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:57 Фото: Instagram/k.mbappe
Французский футбольный Пари Сен-Жермен задерживает зарплату своему игроку Килиану Мбаппе за последние месяцы его игры в клубе. Все это происходит на фоне перехода форварда в мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

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Как передает французская газета L’Équipe, парижский клуб не дал зарплату Мбаппе за май и апрель, плюс премию за февраль. По некоторым сведениям, ПСЖ подобным образом хочет компенсировать уход футболиста в качестве свободного агента. 

Также не исключается, что Килиан не получит денег и за июнь. В общей сложности столичный коллектив не хочет расставаться с суммой в размере 80 млн евро, которую должен отдать игроку.

Футбол Скандал ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:57

Фото: Instagram/k.mbappe

В данное время юристы Мбаппе хотят решить этот небольшой инцидент мирным путем. Если же не удастся договориться, в этот конфликт вмешается юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Футбол Скандал в ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:57

Фото: Instagram/equipedefrance

К этому моменту Мбаппе находится в расположении сборной Франции, с которой готовится к началу Евро-2024.

3 июня он со своими коллегами встретился с президентом Франции Макроном, на тренировочной базе Клерфонтен. И в этот же день было официально объявлено о переходе Килиана в "Реал". 

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