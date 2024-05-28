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Лидеры "Реала" высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 16:40 Фото: Instagram/realmadrid
Совсем не так много времени осталось до того момента, когда мадридский "Реал" объявит о приходе в клуб французской футбольной звезды Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

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Объявление о переходе Мбаппе королевский клуб может сделать в любой момент, это может быть до финала Лиги чемпионов или после него. А пока наши европейские коллеги поинтересовались у ведущих футболистов "сливочных", что изменится в Мадриде с приходом француза. 

"Возможно, Килиан скоро определится со своим будущим и сделает лучший выбор для себя. Мне всегда хочется играть с лучшими футболистами мира, но я позволю ему определить свое будущее самому".Футболист "Реала" Винисиус Джуниор

К этому часу Мбаппе уже завершил все свои дела в Париже, сыграв за ПСЖ последний матч 25 мая, в финале Кубка Франции против "Лиона". 

"Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он? Я не хочу нагнетать обстановку. Вероятно, это большое давление, когда все говорят о нем. Со своей стороны добавлю, это было бы здорово, если он присоединится к нам". Футболист "Реала" Джуд Беллингем

Вся эта перечисленная тройка футболистов: Винисиус, Беллингем и Мбаппе являются главными фаворитами на приз "Золотой мяч – 2024".

А Килиан уже купил особняк в столице Франции по соседству со знаменитым киноактером Ричардом Гиром.   

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