Президент Франции уверен в победе своей сборной на Евро-2024

3 июня президент Франции Эммануэль Макрон посетил футбольный центр Клерфонтен, где в эти дни проводит свою подготовку к чемпионату Европы 2024 года французская сборная, сообщает Zakon.kz.

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Глава государства выступил с речью перед футболистами в преддверии Евро-2024 и пожелал им удачи на турнире в Германии.

"В турнире примут участие игроки, которых вы хорошо знаете, с которыми встречались на лучших состязаниях и которые не собираются отступать. Но и вы сильнейшие, проявите себя так же, как и в других важных ситуациях, будьте сплоченными и едиными. Я знаю, мы это сделаем, верю в это". Президент Франции Эммануэль Макрон

Чемпионат Европы 2024 года пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Французская дружина сыграет в подгруппе D с командами Австрии, Нидерландов и Польши.

Тем временем в Испании было сделано официальное сообщение о переходе в мадридский "Реал" футбольной звезды ПСЖ – Килиана Мбаппе.