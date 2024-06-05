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Казахстан близок мне менталитетом: как Черчесов прокомментировал свое назначение

Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 22:22 Фото: kff.kz
Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов 5 июня прокомментировал свое назначение и поделился ближайшими планами, сообщает Zakon.kz.

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Текст интервью Черчесова Казахстанская федерация футбола разместила на своем сайте. 

По словам нового тренера, Казахстан – это страна с близким для него менталитетом.

"Я уже бывал здесь не раз. Прилетел в Астану, меня встретил президент КФФ Адлет Барменкулов. Пообщались и поняли, как нам действовать дальше. Мы решили, что этот проект нужно делать вместе и мы этого хотим", – сказал Черчесов.

Также он поделился целями и задачами, которые ставит перед ним Казахстанская федерация футбола в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Команда достаточно успешно выступила в прошедшем сезоне. Понятно, что в Лиге наций мы будем стартовать с чистого листа и есть определенные нюансы. Из Астаны команда переезжает в Алматы, потому что стадион на реконструкции. Надо сказать, что одного из козырей у нас может не быть. Самая главная задача – быть лучше себя прошлогодних. Фундамент определенный заложен, теперь нужно собирать по кирпичику. Условно, нужно выстроить определенную систему, которая даст рост казахстанскому футболу. В мои функции будет входить не только первая команда, но и молодежная, и юношеские сборные, которым тоже нужно уделять внимание", – заявил главный тренер.

Вместе с тем он отметил, что при встрече с командой игроки были немного напряжены.

"Естественно, это не нужно футбольной команде, напряжение должно быть позитивным, рабочим. Но это нормальное явление, ведь в команде новый главный тренер. Затем поговорил с тренерским штабом. В команде есть травмированные и возрастные ребята, хотя мы на возраст никогда не смотрим. Нужно понимать, что было раньше, и над чем предстоит нам работать в будущем. За год многое меняется. Поэтому надо всегда быть объективным, следить за футболистами, которые прогрессируют, чтобы ничего не упускать. Потенциал должен расти, команда должна показывать современный футбол. А насколько это нам удастся – покажет время", – пояснил Черчесов.

По его словам, он не будет участвовать в предстоящих матчах, так как его тренерский штаб только узнал о назначении и необходимо время для подготовки.

"У меня нет возможности полететь в Армению, так как я не собирался принимать сборную в эти дни. Планирую съездить в Венгрию на матч против Азербайджана, чтобы воочию увидеть команду. Понятно, что я не буду участвовать в установке и тренировочном процессе. Руслан Балтиев доработает эти две игры. Новый тренерский штаб команды приступит к работе уже после июньской даты ФИФА", – заключил тренер.

О назначении Станислава Черчесова стало известно 3 июня. В качестве тренера он руководил российскими командами "Спартак", "Жемчужина", "Терек", "Амкар" и "Динамо". Также возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".

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