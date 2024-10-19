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Черчесов прокомментировал свою неудачную шутку о казахском языке

Черчесов прокомментировал свою неудачную шутку о казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:54 Фото: kff.kz
Главный тренер футбольной сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал свою шутку над казахстанским журналистом на пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

В интервью "СЭ" Черчесов объяснил, что действительно шутил.

"Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав", – сказал Черчесов.

Накануне в социальных сетях активно распространился видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

На общественный резонас отреагировало Министерство туризма и спорта РК, потребовав разъяснений от Федерации футбола. На Черчесова наложен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Ранее министр спорта РК Ербол Мырзабосынов прокомментировал скандал с Черчесовым и призвал казахстанцев проявить толерантность и великодушие.

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