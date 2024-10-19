Черчесов прокомментировал свою неудачную шутку о казахском языке

Главный тренер футбольной сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал свою шутку над казахстанским журналистом на пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

В интервью "СЭ" Черчесов объяснил, что действительно шутил.

"Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав", – сказал Черчесов.

Накануне в социальных сетях активно распространился видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

На общественный резонас отреагировало Министерство туризма и спорта РК, потребовав разъяснений от Федерации футбола. На Черчесова наложен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Ранее министр спорта РК Ербол Мырзабосынов прокомментировал скандал с Черчесовым и призвал казахстанцев проявить толерантность и великодушие.

