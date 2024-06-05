Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Серебряную медаль завоевали казахстанские акробаты на этапе Кубка мира

Серебряную медаль завоевали казахстанские акробаты на этапе Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 02:05 Фото: olympic.kz
На этапе Кубка мира по спортивной акробатике в польском Жешуве казахстанские спортсмены выиграли серебро, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

По информации Olympic.kz так успешно выступила наша спортивная пара Даниель Диль и Вадим Шуляр.

Ранее сообщалось, что в самом начале июня казахстанец Дияс Тойшыбек завоевал серебряную медаль в проходящем в словенском Копере этапе Кубка мира Challenge Cup по спортивной гимнастике.


Читайте также

Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Казахстана
Казахстан близок мне менталитетом: как Черчесов прокомментировал свое назначение
Футбол Золотой мяч
Французский суд запретил продажу "Золотого мяча" Марадоны
Футбол Решение Уволить Хави
Президент "Барселоны" объяснил свое решение уволить Хави
Елена Вебер
Сборная Казахстана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: