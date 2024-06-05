Серебряную медаль завоевали казахстанские акробаты на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира по спортивной акробатике в польском Жешуве казахстанские спортсмены выиграли серебро, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz так успешно выступила наша спортивная пара Даниель Диль и Вадим Шуляр.

Ранее сообщалось, что в самом начале июня казахстанец Дияс Тойшыбек завоевал серебряную медаль в проходящем в словенском Копере этапе Кубка мира Challenge Cup по спортивной гимнастике.



