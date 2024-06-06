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Аргентина и Бразилия начали подготовку к Кубку Америки – 2024

Футбол Подготовка Copа Амеricа, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:28 Фото: Instagram/afaseleccion
Главные фавориты предстоящего крупного футбольного турнира на Южноамериканском континенте – сборные Аргентины и Бразилии – в эти дни ведут усиленную подготовку, сообщает Zakon.kz.

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Лидеры обеих команд уже присоединились к своим коллегам и готовятся выйти на поле в ближайших товарищеских матчах. Так, капитан действующих чемпионов мира Лионель Месси уже провел первую тренировку со своими соотечественниками на базе клуба "Интер Майами".

Аргентина планирует сыграть товарищеский матч против Эквадора 10 июня, а затем, через три дня, встретится с Гватемалой.

Победители ЧМ-2022 начнут выступление на Кубке Америки 21 июня, когда сыграют с Канадой. Далее аргентинцев ждут Чили и Перу.

Футбол Подготовка КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:28

Фото: cbf.com.br

Главные конкуренты Аргентины – пятикратные чемпионы мира, команда Бразилии – собрались полным составом только накануне. Позже всех прилетели футболисты мадридского "Реала", которые, скорее всего, будут главной ударной силой "пентакампионов" на Copa America 2024.

Перед континентальным кубком Бразилия сыграет товарищеские матчи со сборными Мексики и США.

Действующим чемпионом данного турнира является сборная Аргентины, которая в финальном поединке 2021 года переиграла бразильцев со счетом 1:0.

Спустя год "команда Месси" выиграла "золото" катарского мундиаля, победив в решающей встрече французскую дружину во главе с Килианом Мбаппе.

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