Бельгия против Румынии – итоги матча

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 стали известны результаты встречи сборных Бельгии и Румынии, сообщает Zakon.kz.

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Юри Тилемансу поразил ворота румынского голкипера Флорина Ницэ еще в начале матча. Затем на 64-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил результат, но его гол отменили из-за офсайда. Этим он закрепил за собой звание самого невезучего человека в мире.

Вернул отмененный гол полузащитник Кевин Де Брёйне, установив счет 2:0.

Жаль, что энтузиазм болельщиков и активность менеджмента команды Румынии в соцсетях не повлияли на исход игры.

Часами ранее Португалия обыграла Турцию.