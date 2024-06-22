Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бельгия против Румынии – итоги матча

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 02:22 Фото: Instagram/euro2024
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 стали известны результаты встречи сборных Бельгии и Румынии, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Юри Тилемансу поразил ворота румынского голкипера Флорина Ницэ еще в начале матча. Затем на 64-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил результат, но его гол отменили из-за офсайда. Этим он закрепил за собой звание самого невезучего человека в мире.

Вернул отмененный гол полузащитник Кевин Де Брёйне, установив счет 2:0.

Жаль, что энтузиазм болельщиков и активность менеджмента команды Румынии в соцсетях не повлияли на исход игры.

Часами ранее Португалия обыграла Турцию.

Читайте также

Португалия разгромила Турцию на Евро-2024
Португалия обыграла Турцию на Евро-2024
Казахстан выиграл этап Кубка мира по стрельбе в Анталье
Казахстан выиграл этап Кубка мира по стрельбе в Анталье
Алия Абди
Евро - 2024 Бельгия Румыния 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: