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Руслан Балтиев высказался о противостоянии с Арменией

Футбол Подготовка Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:50 Фото: kff.kz
6 июня исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Армении, сообщает Zakon.kz.

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Для 45-летнего наставника это будет первая проверка его качеств на международном уровне в роли главного рулевого национальной команды. Ранее он помогал Магомеду Адиеву.

"Армения очень интересная команда, футболисты играют в техничный и динамичный футбол. Перед игрой шансы всегда 50 на 50. У них есть ребята, которые нам знакомы, некоторые из них выступали в Казахстане, а другие играют в чемпионате России. В этом матче нет фаворитов. Не хотелось бы выделять определенного игрока, к сопернику относимся с большим уважением". Тренер сборной РК Руслан Балтиев

После игры с Арменией Руслан Балтиев выведет нашу сборную еще на одну встречу, против Азербайджана, 11 июня на нейтральном поле в Венгрии.

Матч с Азербайджаном для Балтиева будет последним на тренерском посту казахстанской дружины. Он по собственному желанию покидает команду, так как к сентябрьским играм в Лиге Наций УЕФА наших футболистов будет готовить Станислав Черчесов.

60-летний российский специалист на днях дал первый комментарий по поводу своего назначения.

А матч Армения – Казахстан пройдет 7 июня в Ереване, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.

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