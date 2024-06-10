Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас, которая недавно попала в топ-10 лучших боксеров мира показала в соцсетях, как она тренируется во время отдыха в Таиланде на острове Самуи. Спортсменка готовится к очередному бою, сообщает Zakon.kz.

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26-летняя казахстанка Ангелина Лукас старается всегда поддерживать себя в хорошей форме, правильно питается и не забрасывает тренировки даже во время отпуска.





До абсолютного чемпиона мира ей осталось совсем немного и поэтому она боксирует и бегает в любое свободное время.

Даже по пляжу в купальнике и кроссовках...





Как сообщалось ранее, 30 мая Лукас одержала свою десятую победу над боксершей из Индонезии Хармой Йести и после боя она заявила, что через полтора месяца будет биться за один из основных титулов чемпионки мира.





"Мы постоянно ведем переговоры с мировыми организациями, дело в том, что чемпионка мира по WBC Аслей Гонсалес не защищала свой титул чемпионки мира уже год и 2 месяца и не активна в мировом рейтинге, поэтому я готова сразиться за WBC World и любой другой мировой титул...Из топ 10 девушек в моей весовой категории, я готова боксировать с любой, а в особенности хотела бы встретится с Asley González и Mizuki Hiruta. Let’s go", - написала Лукас в Instagram.



