Молодежная сборная Казахстана вышла в финал ЧМ-2024 по сурдо-футзалу

10 июня в Астане пройдет финальный поединок мирового первенства по футзалу среди игроков до 21 года с нарушением слуха, где золотые медали разыграют хозяева турнира и представители Ирана, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В полуфинале казахстанские сурдо-спортсмены обыграли команду Узбекистана – 7:3. Наши будущие соперники, иранцы, за выход в финал ЧМ-2024 были сильнее Бразилии – 6:1.

К этому часу уже состоялся матч за бронзовые медали турнира, где южноамериканцы одолели узбекских футзалистов.

II чемпионат мира по футзалу среди спортсменов до 21 года с нарушением слуха проходит впервые в Астане. В соревнованиях приняли участие 10 команд. На дебютном мировом первенстве в 2022 году в Куала-Лумпуре (Малайзия) наша команда также дошла до финала, где уступила Ирану со счетом 0:1.

Финал чемпионата мира по сурдо-футзалу состоится 10 июня, начало в 14:00.

Если у наших молодых ребят сегодня есть шанс завоевать историческое "золото", то национальная сборная Казахстана только через три месяца приступит к выполнению этой задачи. В Ташкенте мы стартуем матчем против двукратных чемпионов мира – испанцев.