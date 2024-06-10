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Казахстан в героической битве уступил "золото" ЧМ-2024 по сурдо-футзалу

Сурдо футзал Золото Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:44 Фото: Instagram/difa_world
10 июня в Астане состоялся финальный матч мирового первенства по футзалу среди игроков до 21 года с нарушением слуха, где хозяева турнира в невероятной борьбе проиграли сборной Ирана в овертайме со счетом 4:7, сообщает Zakon.kz.

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Несмотря на это поражение, наша молодежь показала яркий и наглядный пример всем представителям казахстанского профессионального спорта, как нужно сражаться и отстаивать честь страны на международной арене. 

Сборная Казахстана (U-21) по сурдо-футзалу в финале проигрывала иранцам по ходу встречи несколько раз и все время догоняла. Гости могли выиграть и в основное время игры, но за 19 секунд до финального свистка наши ребята снова сумели сравнять счет – 3:3. 


А в дополнительных экстра-таймах по 5 минут иранская дружина сумела удачно воспользоваться своими шансами и вырвать победу с результатом 7:4. 

Таким образом, Иран становится двукратным чемпионом мира по сурдо-футзалу. На дебютном мировом первенстве в 2022 году в Куала-Лумпуре (Малайзия) наша команда также дошла до финала, где уступила Ирану со счетом 0:1. А у нас во второй раз "серебро" мира.

Между тем сборная Казахстана по футболу 9 июня начала подготовку к товарищескому матчу с Азербайджаном в Венгрии. 

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