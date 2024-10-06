Украина завоевала историческую "бронзу" на ЧМ-2024 по футзалу
Поединок за бронзовые медали ЧМ-2024 не грозил таким финишным результатом, так как первый тайм завершился минимальным успехом 1:0 в пользу украинской дружины.
А вот после перерыва французы вовсе "расклеились", и подопечные Александра Косенко сильно закрутили атакующие обороты, итогом стали шесть забитых мячей.
Фото: Instagram/uafukraine
В итоге финальный свисток зафиксировал счет 7:1 в пользу Украины, которая впервые в своей истории завоевала бронзовые медали мирового первенства.
Напомним, что украинские футзалисты несколько дней назад проиграли полуфинальный поединок представителям Бразилии (2:3).
В свою очередь пятикратные чемпионы мира вечером 6 октября (начало в 20:00) встретятся за "золото" ЧМ-2024 с Аргентиной, которая отправила домой сборную Казахстана по итогам 1/4 финала нынешнего турнира.
А на пути к финалу земляки Лионеля Месси переиграли французов (3:2).