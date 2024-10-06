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Украина завоевала историческую "бронзу" на ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Бронза ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:30 Фото: Instagram/futsalplanet1997
6 октября в Ташкенте (Узбекистан) состоялся матч за третье место мирового первенства по футзалу, где сборная Украины разгромила команду Франции со счетом 7:1, сообщает Zakon.kz.

Поединок за бронзовые медали ЧМ-2024 не грозил таким финишным результатом, так как первый тайм завершился минимальным успехом 1:0 в пользу украинской дружины.

А вот после перерыва французы вовсе "расклеились", и подопечные Александра Косенко сильно закрутили атакующие обороты, итогом стали шесть забитых мячей. 

Футбол Бронза ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:30

Фото: Instagram/uafukraine

В итоге финальный свисток зафиксировал счет 7:1 в пользу Украины, которая впервые в своей истории завоевала бронзовые медали мирового первенства.

Напомним, что украинские футзалисты несколько дней назад проиграли полуфинальный поединок представителям Бразилии (2:3).

В свою очередь пятикратные чемпионы мира вечером 6 октября (начало в 20:00) встретятся за "золото" ЧМ-2024 с Аргентиной, которая отправила домой сборную Казахстана по итогам 1/4 финала нынешнего турнира.

А на пути к финалу земляки Лионеля Месси переиграли французов (3:2).

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