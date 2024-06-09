Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчу с Азербайджаном

Наши футболисты показали, как накануне матча с Азербайджаном провели первую тренировку в венгерском Сомбатхее, сообщает Zakon.kz.

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На фото, опубликованных пресс-службой Казахстанской федерации футбола, наши парни, несмотря на обидное поражение в прошедшем 7 июня матче с Арменией, полны сил и надежд на победу.

Игра стартует 11 июня в 19:00 на стадионе "Халадаш".





Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией. На 4-й минуте встречи хозяева вышли вперед благодаря автоголу Александра Марочкина. На 58-й минуте Вакан Бичакян удвоил преимущество армянской команды. В добавленное арбитром время Бауыржан Исламхан забил гол, установив окончательный счет 2:1.

6 июня сообщалось, что сборная Казахстана и сотрудники Федерации футбола Казахстана попрощались с бывшим тренером Магомедом Адиевым. Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов 5 июня прокомментировал свое назначение и поделился ближайшими планами.

