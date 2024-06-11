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Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Азербайджаном

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Азербайджаном, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 21:04 Фото: Instagram/kff_team
11 июня казахстанская футбольная дружина провела товарищеский матч против команды Азербайджана на нейтральном поле, в городе Сомбатхей (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

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В первом тайме Казахстан неожиданно повел в счете после точных ударов Яна Вороговского и Максима Самородова. 

Однако в конце первого тайма сначала Эмрели сократил разницу в счете, а во втором – Махмудов и Байрамов вывели Азербайджан вперед, установив окончательный счет на табло 3:2.

Ранее сообщалось, что в Ереване 7 июня прошел товарищеский матч по футболу, в котором сборная Армении принимала команду Казахстана. Тогда наша сборная проиграла со счетом 2:1.

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