Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Азербайджаном

11 июня казахстанская футбольная дружина провела товарищеский матч против команды Азербайджана на нейтральном поле, в городе Сомбатхей (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

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В первом тайме Казахстан неожиданно повел в счете после точных ударов Яна Вороговского и Максима Самородова.

Однако в конце первого тайма сначала Эмрели сократил разницу в счете, а во втором – Махмудов и Байрамов вывели Азербайджан вперед, установив окончательный счет на табло 3:2.

Ранее сообщалось, что в Ереване 7 июня прошел товарищеский матч по футболу, в котором сборная Армении принимала команду Казахстана. Тогда наша сборная проиграла со счетом 2:1.