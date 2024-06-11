Сборная Казахстана объявила свой состав на встречу с Азербайджаном

11 июня казахстанская футбольная дружина проведет товарищеский матч против команды Азербайджана на нейтральном поле, в городе Сомбатхей (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

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До начала данной игры исполняющий обязанности главного тренера нашей сборной Руслан Балтиев выставил список из 11 игроков, которые откроют этот матч.





По некоторым сведениям, на поединок с Азербайджаном должен прибыть новый наставник казахстанской команды Станислав Черчесов. Начало этого поединка запланировано на 19:00 по казахстанскому времени.

Российский специалист Черчесов уже дал первый комментарий по своему назначению. К этому часу крупный денежный штраф от КФФ за действия своего голкипера Игиты получил АФК "Кайрат".