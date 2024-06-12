Защитник сборной Казахстана Алибек Касым ответил хейтерам на критику правого фланга обороны национальной команды, сообщает Zakon.kz.

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Своими чувствами 11 июня футболист поделился в интервью Meta-ratings.kz. Он посетовал на то, что в нашей стране развелось очень много футбольных "экспертов". По его словам, многие из них никогда даже не держали мяч в руке.

"Пускай они продолжат говорить об этом. Время покажет, кто лучше, а кто слабее", – ответил хейтерам Алибек Касым.

Фото: Instagram/kff_team

В этот же день сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Азербайджаном.