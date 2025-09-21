#АЭС в Казахстане
Спорт

Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана

молодожены, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 15:55 Фото: Instagram/kff_team
Дамир Касабулат — казахстанский футболист, защитник клуба "Кайрат" и сборной Казахстана женился, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью поделилась пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

"Желаем молодоженам счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день, проведенный вместе, будет наполнен радостью и любовью", — подписали пост в федерации.

Дамиру 23 года, родился в Алматы. Дебютировал за "Кайрат" 6 марта 2022 года в матче против клуба "Актобе" в казахстанской Премьер-лиге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 15:55
К матчу "Кайрат" – "Реал" ожидается укрепление ворот алматинцев

30 сентября "Кайрат" сыграет домашний матч с мадридским "Реалом". Игра состоится на Центральном стадионе Алматы. Начало в 21:45 по казахстанскому времени. Билеты начнут продавать 23 сентября, цена — от 30 тыс. до 250 тыс. тенге.

