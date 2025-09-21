Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
Дамир Касабулат — казахстанский футболист, защитник клуба "Кайрат" и сборной Казахстана женился, сообщает Zakon.kz.
Радостной новостью поделилась пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
"Желаем молодоженам счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день, проведенный вместе, будет наполнен радостью и любовью", — подписали пост в федерации.
Дамиру 23 года, родился в Алматы. Дебютировал за "Кайрат" 6 марта 2022 года в матче против клуба "Актобе" в казахстанской Премьер-лиге.
