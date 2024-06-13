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Олимпийское платье Ольги Рыпаковой передали в музей

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 05:40 Фото: пресс-служба НОК РК
Костюмы казахстанских знаменосцев на ОИ – 2020 в Токио передали в Фонд Национального музея страны, передает Zakon.kz.

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В них казахстанскую делегацию спортсменов на Олимпиаде в Токио выводили призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 05:40

Фото: пресс-служба НОК РК

"Прекрасно, что теперь костюмы пополнили фонд Национального музея Казахстана, где каждый сможет прикоснуться к истории участия нашей страны в Олимпийских играх".Ольга Рыпакова

Передача костюмов прошла в рамках празднования Международного Олимпийского дня.

10 июня стрелок Ирина Юнусметова заработала 67-ю олимпийскую лицензию для Казахстана.

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