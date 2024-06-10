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Стрелок Ирина Юнусметова заработала 67-ю олимпийскую лицензию для Казахстана

Париж-2024 Олимпиада Лицензия, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:56 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась очередной олимпийской квотой. На Олимпиаду-2024 пробилась Ирина Юнусметова, которая положила в нашу копилку 67-ю путевку в Париж, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба МТС РК, Ирина Юнусметова специализируется в стрельбе из пневматического пистолета. Наша спортсменка квалифицировалась на парижские Игры по итогам рейтинга Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Пулевая стрельба Лицензия Париж, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 15:56

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Данная квота стала шестой в активе казахстанских стрелков. Ранее на ОИ-2024 отобрались Ислам Сатпаев, Александра Ле, Никита Чирюкин, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

На данный час у сборной Казахстана 67 лицензий на поездку в Париж. Перед успехом Ирины Юнусметовой отличилась пятиборка Екатерина Шабалина, которая также сумела получить квоту на Олимпиаду по обновленному мировому рейтингу.  

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