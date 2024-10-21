Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ольга Рыпакова поделилась спортивными успехами сына

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 08:08 Фото: Instagram/olgarypakova_official
20 октября казахстанская легкоатлетка рассказала о спортивной победе своего сына, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации спортсменки в Instagram, Кирилл стал победителем открытого чемпионата города Усть-Каменогорска по легкой атлетике. Состязания предназначались для мальчиков и девочек 2011-2013 годов рождения и младше.

Сын чемпионки Олимпийских игр в Лондоне, серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине и обладательницы "бронзы" Олимпиады в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке занял первое место.

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 08:08

Фото: Instagram/olgarypakova_official

По признанию спортсменки, когда дети добиваются результатов, то всегда охватывает гордость за них. Также родители испытывают счастье, что их дети занимаются любимым делом.

"Уверена, что это не последняя победа в твоей копилке, сынок", – обратилась к сыну Ольга Рыпакова.
Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 08:08

Фото: Instagram/olgarypakova_official

График спортивных мероприятий в Казахстане с 21 по 27 октября составили в профильном ведомстве.

Читайте также

Футбол Лучший Форвард
Месси стал лучшим снайпером за всю историю "Интер Майами"
Футбол
Неймар возвращается спустя год после травмы
Бокс
Боксерша Иман Хелиф поделилась ближайшими планами
Алия Абди
Рыпакова Ольга Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Подростки Спортсмены Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность
Опасная погода: в Шымкенте и восьми областях объявлено штормовое предупреждение
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: