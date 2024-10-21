Ольга Рыпакова поделилась спортивными успехами сына

20 октября казахстанская легкоатлетка рассказала о спортивной победе своего сына, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации спортсменки в Instagram, Кирилл стал победителем открытого чемпионата города Усть-Каменогорска по легкой атлетике. Состязания предназначались для мальчиков и девочек 2011-2013 годов рождения и младше.

Сын чемпионки Олимпийских игр в Лондоне, серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине и обладательницы "бронзы" Олимпиады в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке занял первое место.

Фото: Instagram/olgarypakova_official

По признанию спортсменки, когда дети добиваются результатов, то всегда охватывает гордость за них. Также родители испытывают счастье, что их дети занимаются любимым делом.

"Уверена, что это не последняя победа в твоей копилке, сынок", – обратилась к сыну Ольга Рыпакова.

Фото: Instagram/olgarypakova_official

График спортивных мероприятий в Казахстане с 21 по 27 октября составили в профильном ведомстве.