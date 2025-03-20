Бразилия прощается со своим легендарным баскетболистом Маркесом

На 87-м году жизни скончался двукратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по баскетболу Вламир Маркес, который считался одним из лучших бразильских игроков всех времен, сообщает Zakon.kz.

Маркес в составе сборной Бразилии становился победителем чемпионатов мира в 1959 и 1963 годах, плюс завоевал две бронзовые олимпийские медали в 1960 и 1964 годах.

На ЧМ-1963 легендарный баскетболист признан MVP турнира. На летних Играх 1964 года Маркес был знаменосцем сборной Бразилии.

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Два года назад лучший игрок в истории бразильского баскетбола, которого в свое время звали "белокурый дьявол", был включен в Зал славы ФИБА.

"Гений, невероятный на площадке, он парил и помог Бразилии стать баскетбольной державой. Герой на площадке, а за пределами корта он был на удивление простой. Остроумное чувство юмора, друг и критик, когда это необходимо. Его уже очень не хватает нам, мои соболезнования его семье, человек ушел, но легенда осталась". президент Бразильской конфедерации баскетбола Марсело Соуза

В 1961 году Маркес получил приз лучшего спортсмена Южной Америки, а также награжден медалью "За спортивные заслуги".

Между тем лучший футболист с этого континента Лионель Месси сделал заявление о предстоящих играх за сборную Аргентины.

