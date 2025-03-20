#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Спорт

Бразилия прощается со своим легендарным баскетболистом Маркесом

Баскетбол Умер Ветеран, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 13:56 Фото: fiba.basketball
На 87-м году жизни скончался двукратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по баскетболу Вламир Маркес, который считался одним из лучших бразильских игроков всех времен, сообщает Zakon.kz.

Маркес в составе сборной Бразилии становился победителем чемпионатов мира в 1959 и 1963 годах, плюс завоевал две бронзовые олимпийские медали в 1960 и 1964 годах.

На ЧМ-1963 легендарный баскетболист признан MVP турнира. На летних Играх 1964 года Маркес был знаменосцем сборной Бразилии.

Баскетбол Умер Ветеран, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 13:56

Фото: pixabay

Два года назад лучший игрок в истории бразильского баскетбола, которого в свое время звали "белокурый дьявол", был включен в Зал славы ФИБА.

"Гений, невероятный на площадке, он парил и помог Бразилии стать баскетбольной державой. Герой на площадке, а за пределами корта он был на удивление простой. Остроумное чувство юмора, друг и критик, когда это необходимо. Его уже очень не хватает нам, мои соболезнования его семье, человек ушел, но легенда осталась".президент Бразильской конфедерации баскетбола Марсело Соуза

В 1961 году Маркес получил приз лучшего спортсмена Южной Америки, а также награжден медалью "За спортивные заслуги".

Между тем лучший футболист с этого континента Лионель Месси сделал заявление о предстоящих играх за сборную Аргентины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
Спорт
02:59, 21 марта 2025
Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: