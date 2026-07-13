Вингер сборной Кабо-Верде будет выступать в чемпионате Бразилии
Данную информацию подтвердил главный тренер "Гремио" – Луиш Каштру, который добавил, что Жовани Кабрал присоединится к его команде в ближайшие сутки.
"Получили игрока, который способен усилить нашу группу атаки. У него есть опыт выступлений на высоком уровне, он знает, как действовать на фланге. Надеемся быстро интегрировать его в наши тактические схемы".Луиш Каштру
Кабрал подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Бразилии на правах свободного агента, и соглашение рассчитано на полтора года.
На ЧМ-2026 Жовани принял участие в двух встречах: с Испанией (0:0) и с Аргентиной (2:3). Ранее два сезона он провел в составе португальской "Эштрелы".
Также вингер имеет опыт игры за "Олимпиакос", "Салернитану", "Спортинг" и "Лацио".
Кабрал стал третьим приобретением "Гремио" в середине сезона, перед ним прибыли защитник Уоллес и нападающий Матеус Насименто.
Сборная Кабо-Верде заставила себя уважать уже с первых дней текущего мундиаля, когда их голкипер Возинья сотворил чудо в стартовом матче против Испании.