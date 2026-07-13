#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.71
531.26
6.05
Спорт

Вингер сборной Кабо-Верде будет выступать в чемпионате Бразилии

Футбол Контракт Гремио, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 16:59 Фото: Instagram/jovane_eduardo
Бразильский футбольный клуб "Гремио" заключил контракт с 28-летним атакующим полузащитником Жоване Кабралом, который недавно яростно защищал честь сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию подтвердил главный тренер "Гремио" – Луиш Каштру, который добавил, что Жовани Кабрал присоединится к его команде в ближайшие сутки.

"Получили игрока, который способен усилить нашу группу атаки. У него есть опыт выступлений на высоком уровне, он знает, как действовать на фланге. Надеемся быстро интегрировать его в наши тактические схемы".Луиш Каштру

Кабрал подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Бразилии на правах свободного агента, и соглашение рассчитано на полтора года.

На ЧМ-2026 Жовани принял участие в двух встречах: с Испанией (0:0) и с Аргентиной (2:3). Ранее два сезона он провел в составе португальской "Эштрелы".

Также вингер имеет опыт игры за "Олимпиакос", "Салернитану", "Спортинг" и "Лацио".

Кабрал стал третьим приобретением "Гремио" в середине сезона, перед ним прибыли защитник Уоллес и нападающий Матеус Насименто.

Сборная Кабо-Верде заставила себя уважать уже с первых дней текущего мундиаля, когда их голкипер Возинья сотворил чудо в стартовом матче против Испании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Комент Президента
15:26, 02 июля 2026
Президент Кабо-Верде верит в победу своей сборной над Аргентиной
Аргентина - Кабо-Верде
05:50, 04 июля 2026
Месси против Возиньи: завершился матч Аргентина – Кабо-Верде
Кабо-Верде
06:16, 06 июля 2026
Сборную Кабо-Верде встретили в аэропорту на коленях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
17:04, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 250 в Румынии
Едиге Нургожа
16:45, Сегодня
Казахстанец Нургожа проиграл боксёру из Узбекистана и стал бронзовым призёром ЧА
Адиль Асканбай
16:13, Сегодня
Боксёр из Казахстана Адиль Асканбай победил кыргыза и вышел в финал ЧА среди молодёжи
&quot;Атырау&quot; близок к подписанию вингера Пантелича
16:00, Сегодня
"Атырау" близок к подписанию вингера Пантелича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: