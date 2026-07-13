Вингер сборной Кабо-Верде будет выступать в чемпионате Бразилии

Бразильский футбольный клуб "Гремио" заключил контракт с 28-летним атакующим полузащитником Жоване Кабралом, который недавно яростно защищал честь сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию подтвердил главный тренер "Гремио" – Луиш Каштру, который добавил, что Жовани Кабрал присоединится к его команде в ближайшие сутки.

"Получили игрока, который способен усилить нашу группу атаки. У него есть опыт выступлений на высоком уровне, он знает, как действовать на фланге. Надеемся быстро интегрировать его в наши тактические схемы". Луиш Каштру

Кабрал подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Бразилии на правах свободного агента, и соглашение рассчитано на полтора года.

На ЧМ-2026 Жовани принял участие в двух встречах: с Испанией (0:0) и с Аргентиной (2:3). Ранее два сезона он провел в составе португальской "Эштрелы".

Также вингер имеет опыт игры за "Олимпиакос", "Салернитану", "Спортинг" и "Лацио".

Кабрал стал третьим приобретением "Гремио" в середине сезона, перед ним прибыли защитник Уоллес и нападающий Матеус Насименто.

Сборная Кабо-Верде заставила себя уважать уже с первых дней текущего мундиаля, когда их голкипер Возинья сотворил чудо в стартовом матче против Испании.