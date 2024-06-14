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Хамзат Чимаев госпитализирован

Хамзат Чимаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 07:55 Фото: ufc.ru
Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей фотографией у себя в социальных сетях поделился боец Мухаммад Эскерханов, пишет спортивно-новостной портал Championat.

скрин, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 07:55

Фото: champinat.com

"За каждой тягостью наступает облегчение", – подписал фото Эскерханов.

Также информацию подтвердили в MMA UNCENSORED на страницах соцсетей.

В поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC в Саудовской Аравии Хамзата Чимаева заменит российский боец Икрам Алискеров.

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