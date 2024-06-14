Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей фотографией у себя в социальных сетях поделился боец Мухаммад Эскерханов, пишет спортивно-новостной портал Championat.

Фото: champinat.com

"За каждой тягостью наступает облегчение", – подписал фото Эскерханов.

Также информацию подтвердили в MMA UNCENSORED на страницах соцсетей.

В поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC в Саудовской Аравии Хамзата Чимаева заменит российский боец Икрам Алискеров.