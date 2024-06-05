Суперкомпьютер назвал будущего победителя Евро-2024 по футболу

Болельщики футбола с большим нетерпением ждут начала Чемпионата Европы 2024 года. За полторы недели до его старта Суперкомпьютер Opta дал свои предварительные турнирные прогнозы, где на первое место поставил сборную Англии, сообщает Zakon.kz.

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Исходя из аналитических исследований Суперкомпьютера, с вероятностью 19,9% золотые медали Чемпионата Европы должны достаться футболистам сборной Англии. Совсем немного им уступает команда Франции (19,1%).



В топ-10 фаворитов вошли: хозяева Евро-2024 – Германия (12,4%), Испания (9,6%), Португалия (9,2%), Голландия (5,1%), Италия (5%), Бельгия (4,7%), Дания (2,2%) и Хорватия (2%).





Фото: Instagram/portugal

Самые низкие шансы на завоевание высших медалей европейского первенства Суперкомпьютер отдал сборной Грузии (0,1%).

Предпочтение английской дружине отдается по двум главным причинам. Команда Гарета Саутгейта никогда ранее не выигрывала Евро, на этот раз шансы очень велики. Плюс сейчас состав представителей туманного Альбиона как никогда богат хорошими исполнителями, среди них два дорогостоящих игрока мира – Джуд Беллингем и Фил Фоден.

Действующим чемпионом Европы является "Скуадра Адзурра", которая 12 июля 2021 года в финале на стадионе "Уэмбли" переиграла англичан в серии пенальти.

