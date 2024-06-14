Неловкий коэффициент на Шотландию: на что ставить в матче открытия Евро-2024?

Стартует время больших ожиданий и громких сенсаций. В первом матче Чемпионата Европы сборная Германии на своем поле сыграет против Шотландии. Смогут ли гости нарушить традицию и одержать первую победу над грозными немцами?

Группа А. Германия – Шотландия. 15 июня, 00:00 (время Астаны)

В матче открытия крупных турниров традиционно принимает участие сборная страны организатора соревнований. У Евро-2024 хозяин один – Германия, поэтому составителям расписания первенства предстояло лишь определить соперника Бундесманшафт по первой игре.

Им стала команда Шотландии – далеко не самая сильная на континенте. Достаточно сказать, что это будет всего четвертое континентальное первенство в истории "тартановой армии". Причем в трех предыдущих попытках британские горцы ни разу не смогли преодолеть групповой барьер.

Аналитики Olimpbet единодушны в своем мнении по поводу фаворита матча открытия Евро-2024: П1 – 1.3, Х – 6.01, П2 – 11. При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что на мюнхенской "Альянц Арене" с большой долей вероятности будет забито не менее трех мячей: Тот (2.5) М – 2.13, Б – 1.73.

Почему у шотландцев относительно небольшие шансы на выход в плей-офф? Помимо стоящей особняком команды Германии, в группе А выступают также сборные Венгрии и Швейцарии – объективно более мастеровитые, чем островитяне.

Что касается Бундестим, то это не просто команда-хозяйка, это один из главных претендентов на победу на Евро-2024. Чего уж говорить про отдельно взятую игру с британцами.

За всю историю взаимоотношений Германия не проиграла Шотландии ни одного официального матча, одержав шесть побед при двух ничейных результатах. Трудно представить, что в ближайшей встрече "тартановой армии" удастся впервые победить, особенно с учетом гостевого для нее статуса.

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Источник: Olimpbet Arena