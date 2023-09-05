Финская сборная прибыла в Астану на отборочный матч Евро-2024

Принципиальные соперники футбольной сборной Казахстана, команда Финляндии накануне прилетела в Астану, чтобы сыграть поединок квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года с хозяевами поля, сообщает Zakon.kz.

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Данный ответственный матч между Казахстаном и Финляндией очень ценен для обеих сборных, так как на кону стоят 3 очка и главенство в подгруппе H. Коллективы на данный час лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе по 9 баллов. Гости опережают наших футболистов только по дополнительным показателям, они нацелены не отдавать свои позиции, и прибыли в Астану с максимальными целями за три дня до поединка.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва перед выездом в Казахстан, высказался о будущей встрече с подопечными Магомеда Адиева.



"У них десять игроков из "Астаны", которая вышла в групповой этап Лиги конференций. Они играют в тяжелые матчи и знают друг друга, но их сила это надежная игра за команду. Кто бы мог подумать, что мы встретимся с Казахстаном в главном матче группы в пятом туре. Они меня очень удивили, но за последние два года они эволюционировали". Маркку Канерва

По медиа-плану предстоящего матча 6 сентября состоится пресс-конференция с участием игроков и наставников обеих сборных, плюс по 15 минут пройдет открытая тренировка команд для представителей СМИ.

Хозяева поля начали свою подготовку к данной игре уже на прошлой неделе, а ее лидеры, играющие в зарубежных чемпионатах присоединились к команде на днях.





Противостояние за лидерство в подгруппе H, между Казахстаном и Финляндией пройдет 7 сентября на "Астана Арене", начало в 20:00.

Тем временем, по заверению республиканской федерации футбола, 10 сентября ожидается аншлаг на матче отборочного раунда Евро-2024, где встретятся Казахстан и Северная Ирландия, стартовый свисток прозвучит в 19:00.