Германия разгромила Шотландию в стартовом матче Евро-2024

Стартовал чемпионат Европы-2024 по футболу. Сборная Германии принимала на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене сборную Шотландии. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев, сообщает Zakon.kz.

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В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции.

На 10-й минуте счет в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил ее преимущество. На 45-й минуте защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Илкае Гюндогане. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.



И уже на 68-й минуте четвертый гол забил немецкий нападающий Никлас Фюллькруг.

Неожиданной оказалась ситуация на 87-й минуте – центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои же ворота. Чтобы как-то реабилитироваться на 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил Эмре Джан.



Отметим, что в группе с Германией и Шотландией также представлены сборные Венгрии и Швейцарии.

