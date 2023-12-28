"Барыс" сенсационно разгромил лидера Восточной конференции КХЛ
Фото: hcbarys.kz
В Астанена стадионе "Барыс-Арена" 28 декабря 2023 года завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором "Барыс" принимал "Авангард". Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.
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В составе "Барыса" отличились Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка, поразивший пустые ворота "Авангарда" за 12 минут до конца основного времени.
Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал 18-летний защитник Михаил Гуляев, отличившийся при счете 0:5 в конце третьего периода.
"Авангард" с 59 очками в 43 матчах занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Барыс" (35) – на последнем месте.
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