Евро-2024: расписание на 15 июня, где смотреть трансляцию Испания – Хорватия
Пока фавориты только разгоняются, вы можете поучаствовать предсказать триумфаторов турнира и забрать свой приз в акции FONBET на 10 млн ₸. Сделайте прогнозы по этой ссылке – чем больше точных попаданий, тем крупнее приз!
Стартовые матчи входящих в число фаворитов испанцев, итальянцев и хорватов покажут каналы Qazaqstan и Qazsport. Также следить за ходом игр в режиме Live можно будет на сайте и в приложении FONBET.
Евро-2024: прямые трансляции 15 июня
Ниже вы можете ознакомиться с расписанием матчей Евро-2024, которые пройдут на казахстанских каналах 15 июня. Начало указано по казахстанскому времени – игра между Италией и Албанией начнется в полночь с субботы на воскресенье.
15 июня, суббота, 17:50. Венгрия – Швейцария (Qazsport)
15 июня, суббота, 20:50. Группа В. Испания – Хорватия (Qazaqstan и Qazsport)
16 июня, воскресенье, 00:00. Италия – Албания (Qazsport)
Делайте свои прогнозы на Евро и участвуйте в розыгрыше 10 млн ₸ от FONBET!
Партнерский материал