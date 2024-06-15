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Евро-2024: расписание на 15 июня, где смотреть трансляцию Испания – Хорватия

баннер, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 12:02 Фото: FONBET
15 июня на Евро-2024 состоятся три матча. В группе A Венгрия сыграет со Швейцарией, а в квартете B пройдут встречи Испания – Хорватия и Италия – Албания.

Пока фавориты только разгоняются, вы можете поучаствовать предсказать триумфаторов турнира и забрать свой приз в акции FONBET на 10 млн ₸. Сделайте прогнозы по этой ссылке – чем больше точных попаданий, тем крупнее приз!

Стартовые матчи входящих в число фаворитов испанцев, итальянцев и хорватов покажут каналы Qazaqstan и Qazsport. Также следить за ходом игр в режиме Live можно будет на сайте и в приложении FONBET.

Евро-2024: прямые трансляции 15 июня

Ниже вы можете ознакомиться с расписанием матчей Евро-2024, которые пройдут на казахстанских каналах 15 июня. Начало указано по казахстанскому времени – игра между Италией и Албанией начнется в полночь с субботы на воскресенье.

15 июня, суббота, 17:50. Венгрия – Швейцария (Qazsport)

15 июня, суббота, 20:50. Группа В. Испания – Хорватия (Qazaqstan и Qazsport)

16 июня, воскресенье, 00:00. Италия – Албания (Qazsport)

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