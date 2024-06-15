Матчи Испании с Хорватией и Италии с Албанией – в коэффициентах букмекера

15 июня на Чемпионате Европы по футболу стартует первый тур в группе В. Что ждать от этих игр?

Группа В. Испания – Хорватия. 15 июня, 21:00 (время Астаны)

Безусловно, центральный матч второго игрового дня на Евро-2024! Один из главных фаворитов турнира против бронзового призера Чемпионата мира 2022 года в Катаре. А если еще вспомнить очную встречу сборных Испании и Хорватии на предыдущем континентальном первенстве, то шкала интереса к их новому противостоянию взлетит до небес!

На Евро-2020, состоявшемся, как известно, годом позже, пути "красной фурии" и "шашечных" пересеклись на стадии 1/8 финала. Тогда к 77-й минуте испанцы уверенно вели 3:1, однако позволили хорватам сравнять счет и перевести выяснение отношений в овертайм. Правда, уже в первой дополнительной 15-минутке команда, которую возглавлял тогда Луис Энрике, забила дважды и забрала путевку в четвертьфинал.

Сейчас Энрике тренирует ПСЖ, а вот "пламенными" балканцами по-прежнему руководит Златко Далич. Он уже дважды приводил сборную Хорватии к медалям мундиалей ("серебро" ЧМ-2018 и "бронза" ЧМ-2022). Правда, на континентальных турнирах "шашечные" не могут похвастаться подобными успехами: до призовых мест на Евро они не добирались ни при Даличе, ни до него, наивысшее их достижение – четвертьфиналы 1996 и 2008 годов.

На первенстве в Германии Испания с Хорватией попали в одну группу, а это значит, что на этот раз в первом раунде плей-офф они точно не встретятся друг с другом. Правда, в 1/8 надо еще попасть, а в их квартете, если кто вдруг не знает, выступает еще и действующий чемпион Европы, сборная Италии.

Так что терять очки в этой четверке никому нельзя категорически, а вот победа в первом туре практически гарантирует минимум третье место в группе, с которого также велика вероятность продолжения борьбы за трофей.

Кого же считать фаворитом испано-хорватского сражения с учетом того, что два их предыдущих очных сражения завершались ничейным исходом в основное время?

Эксперты Olimpbet считают шансы "красной фурии" на победу несоизмеримо более высокими: П1 – 1.95, Х – 3.56, П2 – 4.41. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч, который пройдет на берлинском "Олимпиаштадионе", будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.77, Б – 2.08.

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Фото: Olimpbet

Италия – Албания. 16 июня, 00:00

"Скуадра Адзурра" – обладатель титула сильнейшей сборной Европы, "красно-черные орлы" всего второй раз в своей истории долетели до финальной стадии континентального турнира.

Расклад сил в этой паре очевиден, хотя ни в коем случае нельзя полагать, что сборную Италии ждет легкая прогулка в противостоянии с национальной командой Албании. Балканцы досрочно выиграли отборочный цикл в группе Е, оставив позади себя Чехию и Польшу, которые также квалифицировались на Евро-2024. Италия же по всем статьям уступила в отборе Англии и лишь по дополнительным показателям обошла Украину, что позволило ей получить прямую путевку в Германию.

Правда, албанцам лучше не смотреть на статистику личных взаимоотношений: четыре поражения в четырех проведенных матчах с общим счетом 1:7.

Вот и аналитики Olimpbet полагают, что у "скуадры адзурры" не должно возникнуть проблем в матче, с которого она начнет защиту титула: П1 – 1.43, Х – 4.61, П2 – 8.5. А наиболее вероятными вариантами результата встречи самый популярный букмекер страны называет победу сборной Италии со счетом 1:0 или 2:0 – в обоих случаях кэф равен 5.65.

А самую подробную роспись на матчи группового этапа Евро-2024 можно найти здесь.

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Источник: Olimpbet Arena