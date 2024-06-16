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Умер 26-летний вратарь сборной Черногории по футболу

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 07:07 Фото: Instagram/matijasarkic
15 июня скончался вратарь сборной Черногории по футболу и английского клуба "Миллуолл" Матия Шаркич, сообщает Zakon.kz.

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Причины смерти Шаркича не уточняются. По информации СМИ, спортсмену внезапно стало плохо в его квартире в Будве. Спасти его не удалось, несмотря на оперативное вмешательство медиков. На своем официальном сайте клуб выпустил краткое заявление.

"Клуб воздерживается от дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Матии", – говорится в заявлении "Миллуолл".

16 июня стали известны результаты матча Италия – Албания.

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