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Евро-2024: фанаты считают главным фаворитом сборную Англии

Футбол Фаворит Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 09:52 Фото: Instagram/england
Три дня осталось до открытия Чемпионата Европы-2024 по футболу. По мнению болельщиков, победителем будущего турнира должна стать команда Англии, сообщает Zakon.kz.

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По итогам опроса, который провел Research Without Barriers, 40% английских фанатов верят в победу своей сборной на Евро-2024. На второе место среди фаворитов 19% болельщиков поставили команду Франции.

В пользу чемпионства сборной Германии отозвались 12% опрошенных. 8% любителей футбола отдают лавры победителей представителям Испании.

Футбол Фаворит Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 09:52

Фото: Instagram/sefutbol

Тем временем еженедельник CIES Football Observatory Weekly в своей версии фаворитов отдает предпочтение хозяевам турнира – Германии. На второй позиции – Испания, замыкает призовую тройку Франция.

С мнением фанатов может согласиться и главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт, который высоко оценил шансы своих подопечных на Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет на 10-ти футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля. 

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