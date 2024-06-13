Евро-2024: фанаты считают главным фаворитом сборную Англии
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По итогам опроса, который провел Research Without Barriers, 40% английских фанатов верят в победу своей сборной на Евро-2024. На второе место среди фаворитов 19% болельщиков поставили команду Франции.
В пользу чемпионства сборной Германии отозвались 12% опрошенных. 8% любителей футбола отдают лавры победителей представителям Испании.
Фото: Instagram/sefutbol
Тем временем еженедельник CIES Football Observatory Weekly в своей версии фаворитов отдает предпочтение хозяевам турнира – Германии. На второй позиции – Испания, замыкает призовую тройку Франция.
С мнением фанатов может согласиться и главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт, который высоко оценил шансы своих подопечных на Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет на 10-ти футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля.