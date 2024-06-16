В бой вступает главный фаворит Евро-2024

Матч с участием сборной Англии – в аналитике Olimpbet.

Группа С. Сербия – Англия. 17 июня, 00:00 (время Астаны)

Сборная Сербии впервые отобралась на Евро. И в дебютном же матче финальной части континентального первенства балканцам предстоит встреча с главным, согласно котировкам букмекеров, фаворитом турнира – командой Англии, которая очень уверенно прошла отборочный цикл, завоевав путевку в Германию досрочно. Сербы же решили вопрос по своему участию на Евро-2024 лишь в заключительном матче квалификации.

Родоначальники футбола стоят особняком в группе С, по поводу их выхода в плей-офф практически нет никаких сомнений. А вот три остальных участника квартета, Сербия, Дания и Словения, имеют приблизительно одинаковые шансы на продолжение борьбы за трофей в 1/8 финала.

Но это вовсе не значит, что "белые орлы" обречены в матче с "тремя львами". Англия, конечно, очень мощна, но этой команде зачастую свойственна недооценка соперника и желание набрать оптимальную форму поближе к решающей стадии соревнований. Так что сербы вполне могут рассчитывать на то, что в первом туре им удастся осложнить жизнь англичанам.

Тем не менее эксперты Olimpbet практически не сомневаются в благоприятном исходе матча для команды под управлением Гарета Саутгейта: П1 – 7.21, Х – 4.61, П2 – 1.48. А гол форварда британцев Харри Кейна в этой игре, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, "весит" почти столько же, сколько и победа его сборной – 1.88.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делайте прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копите оборот ставок и получайте гарантированные призы. А также участвуйте в розыгрыше двух квартир в столице и автомобиля!

Фото: Olimpbet

Группа D. Польша – Нидерланды. 16 июня, 18:00

Сборная Польши не может обыграть команду Нидерландов на протяжении 12-ти матчей подряд. В последний раз "бело-красные" побеждали "оранжевых" 45 лет назад, в отборе на Евро-1980. С тех пор пять раз фиксировался ничейный исход, а в семи случаях сильнее оказывались голландцы.

Явным фаворитом коллектив Рональда Кумана будет выглядеть и сейчас. Особенно на фоне известий о том, что в игре с Нидерландами не сможет принять участие главная звезда польской сборной Роберт Левандовски.

Форвард "Барселоны" получил повреждение бедра в контрольной встрече со сборной Турции, состоявшейся 10-го июня. По самым оптимистичным прогнозам, 35-летний нападающий восстановится от травмы к матчу против Австрии, который пройдет 21-го июня.

Без Левандовски полякам, конечно, будет очень тяжело. Нидерланды, обладающие мощнейшим атакующим потенциалом, по мнению аналитиков Olimpbet, имеют гораздо больше шансов на благоприятный исход, чем их соперники из сборной Польши: П1 – 6.19, Х – 4.19, П2 – 1.59.

При этом наиболее вероятный счет матча на гамбургском "Фолькспаркштадионе", по версии самого популярного букмекера страны, победа "оранжевых" 1:0 с кэфом 6.38.

А самую подробную роспись матчей Евро-2024 вы можете найти здесь.

Кстати, для новых игроков Olimpbet приготовил беспроигрышные бонусы – до 20 тысяч тенге. Сыграйте в простую игру на странице "Сәлем бонус" и зарядитесь положительными эмоциями к чемпионату Европы по футболу!

Источник: Olimpbet Arena