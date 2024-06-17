Сборная Германии по футболу наняла отдельного парикмахера

Сборная Германии наняла парикмахера, который ранее работал с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Сборная Германии капитально подошла к подготовке игроков для Евро-2024. Помимо интенсивных тренировок в команде заботятся о внешнем виде футболистов. За идеальные прически немцев теперь отвечает знаменитый парикмахер. Об этом пишет The Sun.

Так знаменитый парикмахер из Эссена Мустафа Мостафа стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024. Специалист уже прибыл в лагерь сборной в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и некоторых сотрудников.

Но в сборной ввели довольно строгое правило – посещать барбера можно не позже, чем за два дня до матча. Тренерский штаб верит, что это поможет футболистам лучше сконцентрироваться на предстоящей встрече и не думать ни о чем, кроме игры.

Популярный барбер раньше работал с Криштиану Роналду.

Фото: Instagram/mustafasi

На днях суперкомпьютер поменял свое решение и назвал нового фаворита Евро-2024.