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Сборная Германии по футболу наняла отдельного парикмахера

Евро - 2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:08 Фото: Instagram/mustafasi
Сборная Германии наняла парикмахера, который ранее работал с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Германии капитально подошла к подготовке игроков для Евро-2024. Помимо интенсивных тренировок в команде заботятся о внешнем виде футболистов. За идеальные прически немцев теперь отвечает знаменитый парикмахер. Об этом пишет The Sun.

Так знаменитый парикмахер из Эссена Мустафа Мостафа стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024. Специалист уже прибыл в лагерь сборной в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и некоторых сотрудников.

Но в сборной ввели довольно строгое правило – посещать барбера можно не позже, чем за два дня до матча. Тренерский штаб верит, что это поможет футболистам лучше сконцентрироваться на предстоящей встрече и не думать ни о чем, кроме игры.

Популярный барбер раньше работал с Криштиану Роналду.

Парикмахер, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:08

Фото: Instagram/mustafasi

На днях суперкомпьютер поменял свое решение и назвал нового фаворита Евро-2024.

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