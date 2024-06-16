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Суперкомпьютер поменял свое решение и назвал нового фаворита Евро-2024

Футбол Фаворит Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 18:54 Фото: Instagram/equipedefrance
На прошлой неделе Суперкомпьютер Opta объявил Англию главным кандидатом на победу в Евро-2024. Спустя немного времени машина передумала и теперь считает Францию новым фаворитом турнира, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Дидье Дешама, футболисты сборной Франции, стали главными фаворитами на победу в Евро-2024 по версии Opta Predictor.

По мнению Суперкомпьютера, "трехцветные" могут стать чемпионами Европы с вероятностью 18,4%. Ранее более высокие шансы отдавались представителям Англии, которые сейчас опустились на вторую строчку рейтинга – 17,9%.

Далее в список фаворитов вошли Германия (14,5%), Португалия (11,1%), Испания (10,3%), Италия (5,2%), Нидерланды (5,2%), Бельгия (4%), Хорватия (2,4%) и Дания (1.7%).

Самые низкие шансы на немецкий трофей имеет сборная Грузии – 0,1%.

16 июня в расписание Евро-2024 вошли три матча: Польша – Нидерланды, Словения – Дания и Сербия – Англия.

Между тем казахстанские болельщики UFC порадовались третьей подряд победе своего любимца Асу Алмабаева. "Зульфикар" к этому часу вызвал на бой очередного соперника.

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