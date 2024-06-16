Суперкомпьютер поменял свое решение и назвал нового фаворита Евро-2024
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Подопечные Дидье Дешама, футболисты сборной Франции, стали главными фаворитами на победу в Евро-2024 по версии Opta Predictor.
По мнению Суперкомпьютера, "трехцветные" могут стать чемпионами Европы с вероятностью 18,4%. Ранее более высокие шансы отдавались представителям Англии, которые сейчас опустились на вторую строчку рейтинга – 17,9%.
Далее в список фаворитов вошли Германия (14,5%), Португалия (11,1%), Испания (10,3%), Италия (5,2%), Нидерланды (5,2%), Бельгия (4%), Хорватия (2,4%) и Дания (1.7%).
Самые низкие шансы на немецкий трофей имеет сборная Грузии – 0,1%.
16 июня в расписание Евро-2024 вошли три матча: Польша – Нидерланды, Словения – Дания и Сербия – Англия.
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