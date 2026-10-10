Криштиану Роналду отстранен от игр сборной Португалии по футболу
По сведениям А Bola, накануне Дисциплинарный совет FPF открыл дисциплинарное дело в отношении 41-летнего нападающего для установления возможных нарушений в связи с событиями, произошедшими в начале октября в Дании.
Помимо автоматического временного отстранения, действовавшего до возбуждения дела, было принято решение о дополнительном отстранении игрока.
"Сегодня материалы были переданы в дисциплинарную комиссию FPF. Информация о ходе разбирательства не будет разглашаться до завершения расследования".Заявление FPF
В ночь на 1 октября Криштиану Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии в Дании.
Спустя время футболист извинился перед фанатами и коллегами за самовольный уход из команды.
В свою очередь главный тренер португальцев Роберто Мартинес заявил, что не собирается извиняться перед игроком и ждет его возвращения в сборную.
Сам же Криштиану на днях сделал громкое заявление по поводу скандального отъезда из Дании.
А сборная Португалия без Роналду в этот же период досрочно пробилась в 1/4 финала Лиги наций УЕФА.