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Спорт

Криштиану Роналду отстранен от игр сборной Португалии по футболу

Футбол Отстранение Сборная, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 22:57 Фото: Instagram/Cristiano
Федерация футбола Португалии (FPF) открыла дисциплинарное дело в отношении своего форварда Криштиану Роналду за самовольный уход из сборной, сообщает Zakon.kz.

По сведениям А Bola, накануне Дисциплинарный совет FPF открыл дисциплинарное дело в отношении 41-летнего нападающего для установления возможных нарушений в связи с событиями, произошедшими в начале октября в Дании.

Помимо автоматического временного отстранения, действовавшего до возбуждения дела, было принято решение о дополнительном отстранении игрока.

"Сегодня материалы были переданы в дисциплинарную комиссию FPF. Информация о ходе разбирательства не будет разглашаться до завершения расследования".Заявление FPF

В ночь на 1 октября Криштиану Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии в Дании.

Спустя время футболист извинился перед фанатами и коллегами за самовольный уход из команды.

В свою очередь главный тренер португальцев Роберто Мартинес заявил, что не собирается извиняться перед игроком и ждет его возвращения в сборную.

Сам же Криштиану на днях сделал громкое заявление по поводу скандального отъезда из Дании.

А сборная Португалия без Роналду в этот же период досрочно пробилась в 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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