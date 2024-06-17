Евро-2024: УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Албании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предъявил Албании четыре обвинения из-за хулиганских поведений болельщиков этой страны на Евро-2024. Это первое дисциплинарное дело нынешнего турнира по отношению к одной из сборных, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет ESPN, данные обвинения заключаются в "провокационных посланиях" некоторых фанатов, бросании различных предметов, использования фейерверков и выбегании на поле болельщиков. Во время матча против Италии один из албанских любителей футбола появился на поле.



Ряд неизвестных людей вывесили на немецких улицах флаги Армии освобождения Косово, за которых 25 лет назад сражались этнические албанские сепаратисты.







Фото: Instagram/uefa_official

Третий игровой день на европейском чемпионате в Германии был очень богат на различные скандальные происшествия.

Сначала английские фанаты напали на сербов, которые сидели в одном из баров и ждали начало матча на Евро-2024. Болельщики кидали друг в друга стульями и другими предметами.

Ранее перед игрой между Италией и Албанией в Дортмунде задержаны около 50 итальянских тифози. Они планировали устроить драку в ресторане.



У итальянцев обнаружили ножи, самодельные бумажные бомбы и маски.





Фото: Instagram/uefa_official

22-летняя жительница Мюнхена подверглась нападению со стороны фанатов сборной Шотландии. По горячим следам были задержаны трое мужчин.

А утро 16 июня на Евро-2024 началось со стрельбы, когда полицейские останавливали преступника, который угрожал окружающим с топором в руках.