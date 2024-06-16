На Евро-2024 полицейские стреляли в преступника с топором
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По информации Bild, немецкие правоохранители выстрелили в мужчину с топором, который угрожал фанатам на Евро-2024. Данный инцидент произошел в Гамбурге, где 16 июня должен пройти матч футбольных сборных Польши и Нидерландов.
Сначала полиция применила перцовый баллончик, затем в ход пошло огнестрельное оружие, предварительно был сделан предупредительный выстрел.
Фото: pixabay
После нескольких выстрелов, которые попали в преступника, он упал на землю. В его рюкзаке нашли коктейль Молотова.
По сведениям полиции мужчина тяжело ранен, но жив. Ему оказывают помощь в местной больнице.
Тем временем, 15 июня на Евро-2024 состоялись матчи подгруппы А и В. Испания разгромила Хорватию в стартовой игре – 3:0, Италия обыграла Албанию – 2:1, а Швейцария не имела проблем в противостоянии с Венгрией – 3:1.