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На Евро-2024 полицейские стреляли в преступника с топором

Евро-2024 Застрелен преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 17:53 Фото: pixabay
Утром 16 июня в Германии неизвестный человек с топором в руках напал на фанатов перед матчем между Польшей и Нидерландов. Полицейские тяжело ранили мужчину, а в его сумке еще нашли коктейль Молотова, сообщает Zakon.kz.

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По информации Bild, немецкие правоохранители выстрелили в мужчину с топором, который угрожал фанатам на Евро-2024. Данный инцидент произошел в Гамбурге, где 16 июня должен пройти матч футбольных сборных Польши и Нидерландов.

Сначала полиция применила перцовый баллончик, затем в ход пошло огнестрельное оружие, предварительно был сделан предупредительный выстрел.

ЕВро-2024 Выстрел Мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 17:53

Фото: pixabay

После нескольких выстрелов, которые попали в преступника, он упал на землю. В его рюкзаке нашли коктейль Молотова. 

По сведениям полиции мужчина тяжело ранен, но жив. Ему оказывают помощь в местной больнице.

Тем временем, 15 июня на Евро-2024 состоялись матчи подгруппы А и В. Испания разгромила Хорватию в стартовой игре – 3:0, Италия обыграла Албанию – 2:1, а Швейцария не имела проблем в противостоянии с Венгрией – 3:1.

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