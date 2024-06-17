Евро-2024: Организаторы придумали кодовое слово в случае опасности

В свете последних скандальных событий на Евро-2024 полиция Германии предложила использовать кодовое слово "Панама" при опасности со стороны хулиганов и опасных фанатов. Данный способ позволит гостям турнира избежать языкового барьера, сообщает Zakon.kz.

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По информации As, при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы со стороны разгневанных фанатов немецкие силы безопасности призвали граждан использовать кодовое слово "Панама".

Подобный шаг, по мнению местных властей, позволит сэкономить время при обращении к полицейским и избежать проблем, связанных с языковым барьером.

Третий игровой день на чемпионате Европы – 2024 был полон разборками между фанатами разных сборных.

Перед матчем команд Англии и Сербии состоялась драка болельщиков в одном из немецких баров. Утром 16 июня в Гамбурге полиция выстрелами остановила неизвестного мужчину, который угрожал топором окружающим до начала встречи Польша – Нидерланды.