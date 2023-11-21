20 команд завоевали путевки на Евро-2024

По итогам некоторых завершившихся накануне матчей отбора Евро-2024 стали известны еще ряд команд, которые заполучили место на поездку в Германию, где пройдет турнир. Из 24-х участников чемпионата Европы 2024 года к данной минуте определены 20, сообщает Zakon.kz.

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Три из этих 20-ти путевок были разыграны накануне, и они достались футболистам Словении, Чехии и Италии, которые в очном противостоянии со своими конкурентами решили задачи.

Ранее в финальную часть турнира пробились Германия (хозяйка турнира), Португалия, Франция, Бельгия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния и Сербия. Еще одна прямая путевка на Евро-2024 будет разыграна в ночь на 22-е ноября, в группе D, во встрече между Хорватией и Уэльсом.

Оставшиеся три квоты на будущий турнир будут распределены через стыковые игры Лиги наций, которые пройдут с 21 по 26 марта 2024 года. Там запланировано шесть полуфиналов, в одном из них сыграет казахстанская сборная, соперник – Греция. В случае выездного успеха с греками, нас в финале ждет победитель пары Грузия – Люксембург.

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии, в период с 14 июня по 14 июля.