Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Футболист "Реала" спас тонущую пару на отдыхе

Футбол Помощь утопающим, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:05 Фото: Instagram/Sergio_Arribas10
22-летний воспитанник молодежного клуба "Реал" Серхио Аррибас подал руку помощи одной тонущей паре на отдыхе на Мальдивах. Услышав крики пострадавших из бассейна отеля, футболист поспешил на помощь, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Инцидент произошел в прошедшие выходные на Мальдивах, где Серхио проводит отпуск со своей девушкой, передает Marca

В момент несчастного случая Аррибас был в бассейне своего номера отеля. Услышав крики, он поспешил на помощь к тонущим.


Спустя несколько секунд к футболисту присоединились еще несколько человек спасателей, в итоге все закончилось счастливо и без жертв.

Если Аррибас спас отдыхающих на Мальдивах, то в Германии на Евро-2024 могла случиться трагедия. Утром 16 июня в Гамбурге полиция выстрелами остановила неизвестного мужчину, который угрожал топором окружающим до начала встречи Польша – Нидерланды, плюс в его рюкзаке был обнаружен коктейль Молотова.

Читайте также

Футбол Пропуск Олимпиады-2024
Мбаппе не будет играть за Францию на Олимпиаде-2024
Футбол Кодовое слово
Евро-2024: Организаторы придумали кодовое слово в случае опасности
Футбол Комент тренера
Наставник английской дружины высказался о стартовой победе на Евро-2024
Куандык Шынасилов
Евро-2024 Мальдивские острова ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: