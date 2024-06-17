Футболист "Реала" спас тонущую пару на отдыхе
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Инцидент произошел в прошедшие выходные на Мальдивах, где Серхио проводит отпуск со своей девушкой, передает Marca.
В момент несчастного случая Аррибас был в бассейне своего номера отеля. Услышав крики, он поспешил на помощь к тонущим.
Спустя несколько секунд к футболисту присоединились еще несколько человек спасателей, в итоге все закончилось счастливо и без жертв.
Если Аррибас спас отдыхающих на Мальдивах, то в Германии на Евро-2024 могла случиться трагедия. Утром 16 июня в Гамбурге полиция выстрелами остановила неизвестного мужчину, который угрожал топором окружающим до начала встречи Польша – Нидерланды, плюс в его рюкзаке был обнаружен коктейль Молотова.